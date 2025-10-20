35 suç kaydı var, Kilis'te yakalandı

Kilis'te üçü iş yeri, biri ev olmak üzere toplam dört hırsızlık olayının faili, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

'te dört hırsızlık olayının faili polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polisin çalışmaları sonucunda, 13-15 Ekim 2025 tarihleri arasında Ekrem Çetin ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının, 35 suç kaydı bulunan S.M. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü operasyonla yakalanan S.M., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

