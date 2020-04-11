35 yaşındaki eczacı corona virüs kurbanı

Bir süredir corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 35 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş hayatını kaybetti.



İstanbul Sancaktepe'deki Canan Eczanesi'nin sahibi olan İsmail Durmuş corona virüs nedeniyle tedavi görüyordu.

Durumu ağırlaşan Durmuş'a iyileşmiş bir corona virüs hastasından plazma aranıyordu ancak bulunamadı.

Herhangi bir kronik hastalığı olmayan genç eczacı hayatını kaybetti.



İstanbul Eczacılar Odası da meslektaşları için başsağlığı mesajı yayınladı.