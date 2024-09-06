35 yaşındaki kadın, silahla başından vurulmuş halde bulundu

Orta Mahalle Kökçü Sokak'taki bir iş merkezinden silah seslerinin geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



İş merkezindeki bir daireye giren ekipler, bir kadını başından vurulmuş halde buldu.



Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı S.G'yi (35) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olay yerinden bir kişinin kaçtığını tespit eden polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleme ve yakalanması için çalışma başlattı.