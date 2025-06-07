350 dönümlük buğday tarlası yandı

Edinilen bilgilere göre, sebebi henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çiftçilerin maddi zarara uğradığı öğrenildi.