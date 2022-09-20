356 bin TL vurgun yapan sahte savcı tutuklandı

Gaziantep'te telefonla aradığı kişiyi kendisini 'savcı' olarak tanıtıp suçlamalar yönelterek 356 bin TL dolandıran kişi yakalanıp tutuklandı.

Haberler - DHA 20.09.2022 - 09:50

356 bin TL vurgun yapan sahte savcı tutuklandı

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'te bir vatandaş polise başvurup, telefonla arayan kişinin kendisini ''savcı'' olarak tanıttığı, kendisine terör örgütü ile irtibatı bulunduğu suçlamasını yönelttiğini belirtti.

Mağdur kişi, şüphelinin kendisini bu durumdan kurtarmak için para istediği, kendisinin de evde bulunan 356 bin TL'yi söylenen yere bıraktığını, bir daha da kendisine ulaşamadığını söyleyerek şikayetçi oldu.

356 bin TL vurgun yapan sahte savcı tutuklandı - 1

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın bırakıldığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan H.K. olduğunu belirledi.

356 bin TL vurgun yapan sahte savcı tutuklandı - 2

Polis, H.K.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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