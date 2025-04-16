36 günlük bebeğini pencereden atan anne tutuklandı

Melike D., 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı. Bebek hayatını kaybederken, anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

36 günlük bebeğini pencereden atan anne tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Melike D., beş katlı bir binanın ikinci katından 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, , Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen Melisa bebek, iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti.

36 günlük bebeğini pencereden atan anne tutuklandı - 1 Melike D., beş katlı bir binanın ikinci katından 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı

ANNE TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilen anne Melike D. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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