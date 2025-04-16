36 günlük bebeğini pencereden atan anne tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Melike D., beş katlı bir binanın ikinci katından 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, bebek, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen Melisa bebek, iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti.