36 günlük bebeğini pencereden atan anne tutuklandı
Melike D., 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı. Bebek hayatını kaybederken, anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Melike D., beş katlı bir binanın ikinci katından 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, bebek, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen Melisa bebek, iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayatını kaybetti.
ANNE TUTUKLANDI
Bugün adliyeye sevk edilen anne Melike D. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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