36 ilde "GÜRZ-8" operasyonları: 222 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 36 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-8" operasyonlarında Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova’da yürütüldü.

Şüphelilerin; silahlı terör örgütüne üye olarak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terörizme finansman sağladıkları, terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün (BTÖ) Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.