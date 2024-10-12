36 kilogramlık kabak görenleri şaşırtıyor

Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü Mahallesi'nde yetiştirilen 36 kilogram ağırlığındaki dev kabak ilgi odağı oldu.

36 kilogramlık kabak görenleri şaşırtıyor

Bin 583 rakımlı serhat ilçe Posof ilçesi Türkgözü köyünde yetiştirilen kabak görenleri şaşırtıyor.

Dev kabak, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. Markette satışa sunulan dev kabağı kaldırmakta güçlük çeken işletme sahibi Kemal Elkılıç, böylesi büyüklükte bir kabağı ilk defa gördüğünü ve kabağın Posof'ta yetiştirilmesinden de memnuniyet duyduğunu söyledi.
Kabağı kantarda tartan vatandaşlar 26 kilogramı görünce şaşkınlık yaşadı.

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