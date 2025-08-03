36 şehirde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 102 şüpheli gözaltında

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 şehirde son bir haftada yeni operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya bu operasyonlarda 102 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

393 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı." dedi.

Bakan Yerlikaya, "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.