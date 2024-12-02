36 yıl sonra şehit sayılan jandarma erin mezarı yapıldı

36 yıl sonra şehit sayılan Er Osman Savsar’ın gömüldüğü merkeze bağlı Susuz beldesindeki yeri şehitlik olarak hazırlandı. Bu konuda gerekli izinleri alan Başkan Kumartaşlı, “Şehitlik haklarını almanın yanı sıra, asıl önemli olan konu Şehidimizin mezarının yapılması, isminin gelecek nesillere aktarılmasıydı. Bu kapsamda ilgili kurumlara müracatlarımızı yapmıştık. Hafta sonunda Afyonkarahisar Valiliği Görevlileri ve yüklenici firma görevlileri ile aziz şehidimizin Afyonkarahisar Merkez Susuz kasabası mezarında bulunan mezarının yapımına yardım ettik. Emeğimiz olsun istedik. Mekanı Cennet olsun” dedi.