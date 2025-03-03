36 yıldır çözülemeyen dava! Davacı filmi gerçek oldu

Fatsa Kadastro Mahkemesi'nde 1989 yılında açılan ve açılmadan öncesine de uzanan 13 dönümlük arazinin tapu tescili davası, aradan geçen 36 yılın ardından halen devam ediyor.



DAVACI FİLMİ GERÇEK OLDU



Mahkeme açıldığı günden bu yana vefat edenler ve yapılan itirazlardan dolayı sürekli olarak uzayan davada, en son 556 davacı bulunuyor. Aradan geçen süre zarfında hakim, avukat ve tarafların değiştiği, vefat edenlerin de bir hayli çok olduğu dava akıllara ise Kemal Sunal'ın başrolde olduğu, çok sayıda usta oyuncunun da kadroda yer aldığı 1986 yılında yayınlanan ‘Davacı' filmini getiriyor.



Taraflar, çocukluk yıllarında izledikleri Davacı filmine o yıllarda güldüklerini, şimdi ise aynı durumda kendilerinin bulunduğunu belirtiyor.



DAVA DOSYASI İSTİNAFTA



Davacı avukatlarından Mehmet Akif Coşkan, "Burada 556 kişilik davalı ve davacı topluluğu var. Burada 1989 yılında kadastro tespitine yapılan itiraz maalesef 2014 yılında karara çıkıyor. Ama tapuları alamadan 2016 yılında yine yerle alakalı bazı kişiler tarafından ‘tapu iptali' ve ‘tescil' davası açıldı. Bu davalar da 7 yıl kadar sürdü ve 2024 yılında neticelendi. Halen 565 kişilik davacı ve davalı topluluğu ile birlikte dosya istinaf aşamasında" dedi.



"DOSYA DAHA KARMAŞIK HALE GELDİ"



Kurutuluş Mahallesi sakinlerinden Zeki Erarslan (54), dedeleri ve babasının mahkemede uğraştıklarını, her geçen gün vefatlar ve yeni doğanlar nedeniyle dosyanın daha da karmaşık hale geldiğini belirterek, yaklaşık 1 kilometrelik alanda insanların mağdur olduklarını kaydetti.



Davacılardan Yusuf Kenan Acar da, "Bu yer 13 bin metrekare ama bu yerin problemli oluşunun nedeni 1930 yılları sonrasına dayanıyor. Dava açılması 1989 ama buradaki problem 1930 yıllarında başlıyor. " sözleriyle yaşadıklarını anlattı.



Mahkeme açıldığında 555 davacı olduğunu söyleyen Acar, "1989 yılında açılan mahkeme 2014 yılında bitti ama itirazlar oldu, 2016 yılında açılan mahkeme yeni bitti ama kararı kesinleşmedi. Burası artık kişilerin üzerinde bir durum." dedi.