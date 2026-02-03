37 haftalık hamile eşini silahla dizlerinden yaraladı, her yerde aranıyor

Olayi Kepez'e bağlı Hüsnü Karakaş mahallesinde bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre H.A., ve eşi A.A., arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle beraber A.A., yanındaki tabancayla 37 haftalık hamile eşinin sağ ve sol dizine ateş etti. Silah seslerinin ardından A.A., olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.A., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbarın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerine gelerek evde ve çevrede detaylı inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde A.A.'nın ellerinde eldivenle apartmandan çıktığı anlar yer aldı.

Hamile eşini silahla yaralayan şüpheli için emniyet ekiplerinin çalışmaları sürüyor.