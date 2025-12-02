37 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik operasyonlar tüm yurtta devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından FETÖ operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, son iki haftadır devam eden operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 29'u hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

Yerlikaya, paylaşımında "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." dedi.