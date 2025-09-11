37 ilin emniyet müdürü değişti: Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 37 ilin emniyet müdürü değişirken, 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.
Emniyet'te yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 37 ilin emniyet müdürü değişti. 22 ilin emniyet müdürü de merkeze çekildi.
İşte Resmi Gazete'de yer alan atama kararları:
Emniyet'te yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emniyet'te yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Etiketler :
- Emniyet Müdürlüğü
- Atama
- Resmi Gazete