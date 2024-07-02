37 milyon liralık vurgun: Banka çalışanı ve nişanlısı tutuklandı

Konya'da özel bir bankada çalışan Perihan Y.'nin 3 ay içinde zimmetine ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL geçirdiği tespit edildi. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikte tutuklandı.

37 milyon liralık vurgun: Banka çalışanı ve nişanlısı tutuklandı

'nın Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığıı denetimde şubede çalışan Perihan Y.'nin, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi.

Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Perihan Y.'nin 3 ay içinde kendi ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi.

TUTUKLANDILAR

Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından nişanlı çift bugün gözaltına alındı.

Settar A.'nın paranın bir kısmını ise kripto para hesabına aktardığı önü sürüldü. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...