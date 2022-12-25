37 milyonluk vurgunda yeni ayrıntılar: İkizler paraları böyle yemiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı faaliyet yürüten bahis çetelerine göz açtırmıyor. Siber polis 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.'nin yönettiği 28 kişilik bahis çetesi 2 ay boyunca teknik takiple izledi.

Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi.

Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

DİĞER İKİZ MAKEDONYA'DA YAŞIYOR



Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden Kaan T.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Operasyonda 26 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Makedonya'da bulunan diğer ikiz kardeş Kaan Telek'in aralarında bulunduğu 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslere düzenlene baskınlarda Siber polis bile büyük şaşkınlık yaşarken, para sayma makinesi bile ele geçirildi.

Rıdvan T.'nin de arasında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇETE LİDERİNİN TATİL FOTOĞRAFLARI



Öte yandan 37 milyon lira haksız kazanç elde eden çetenin lideri Rıdvan T.'nin tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Rıdvan T.'nin havuz başında ve beach club'taki fotoğrafları dikkat çekti.