37 şehirde siber suçlulara operasyon. 131 şüpheli tutuklandı

Siber suçlarla mücadele sürüyor.

Bu bu kapsamda son beş günde yeni operasyonlar yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 il merkezli yeni operasyonda nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis suçlamalarıyla 259 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, bu şüphelilerden 131'i hakkında tutuklama kararı verildiğini, 66 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"- Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi."