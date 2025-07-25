38 il kavruldu, rekor Kurtalan'da

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt geneli kavruldu, dün termometreler 38 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.



Sıcaklık, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.



Söz konusu 38 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 49.1 derece aralığında seyretti.



REKOR 49.1

Türkiye genelinde dün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49.1 derece olarak ölçüldü.



Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 48.8 derece olarak kaydedildi.



Bunaltıcı sıcakların bu hafta boyunca devam edeceği, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.