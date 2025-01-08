38 ilde FETÖ operasyonu: 63 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Kahramanmaraş ve Zonguldak olmak üzere 38 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-33” operasyonları düzenlendi.



Düzenlenen operasyonlar sonucu 63 şüpheli yakalanırken 36’sı tutuklandı ve 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.



Operasyonlarda yakalanan şüpheliler ise terör örgütüne üye olmak, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.