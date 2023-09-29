38 kişiye mezar olan binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz inşa edildiği ortaya çıktı

BİNA YAPIMINA ELVERİŞSİZ MALZEME KULLANILMIŞ



İddianamede, binanın inşasıyla ilgili tespit edilen ihmallere de yer verildi.



Bu ihmallere ilişkin iddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:



"Şüpheli İlhami Dündar ve Sercan Erbey'in bina yapmaya elverişsiz malzemeler kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis ettiği, Seydo Bozkaya'nın ise binanın yapılması için arsasını tahsis ettiği tespit edilmiştir. Her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsalar da sonucu öngörmüş olmalarına rağmen eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla sorumlu oldukları anlaşılan şüphelilerin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."



İddianamede, soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan H.B, S.T. ve M.Ş.E'nin ise kusurlarının olmadığı tespit edilerek, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.



İSTENİLEN CEZA



İddianamede, binanın müteahhitleri tutuklu sanıklar İlhami Dündar, Sercan Erbey ve arsa sahibi tutuksuz sanık Seydo Bozkaya hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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