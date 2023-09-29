38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında 3 kişiye 22’şer yıl hapis istemi

İddianamedeki bilirkişi raporunda binanın ruhsatsız, projesiz, denetimsiz ve kaçak olarak inşa edildiği belirtildi.



“Binanın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan müteahhidin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır” denilen iddianamede, “Şüpheli İlhami Dündar ve Sercan Erbey'in bina yapmaya elverişsiz malzemeler kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis ettiği, Seydo Bozkaya'nın ise binanın yapılması için arsasını tahsis ettiği tespit edilmiştir.” denildi.



İddianamede şu ifadelere ye verildi:



“Her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsalar da sonucu öngörmüş olmalarına rağmen eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Dolayısıyla sorumlu oldukları anlaşılan şüphelilerin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur.”