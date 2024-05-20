38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu müteahhitler Sercan Erbey ve İlhami Dündar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz yargılanan arsa sahibi Seydo Bozkaya ise katılmadı.

Sanık Dündar ve Erbey de sağlık sorunlarının olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.



İKİ MÜTEAHHİDE 13 YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI



Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyeleri yönünde karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda Erbey ve Dündar'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

BİR SANIĞA BERAAT



Mahkeme, Bozkaya'nın beraatine karar verdi.