38 yaşındaki Yunus dövülerek öldürüldü

Malatya'da Turgut Temelli Caddesi'nde sabaha karşı M.A.T., F.Ç., İ.K. ve İ.Ö.K. ile yolda karşılaştıkları Yunus Akçelik (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle dört kişi Akçelik’i dövdü. Yunus Akçelik ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Akçelik, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yunus Akçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yunus Akçelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis dört şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.