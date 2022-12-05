380 bin voltluk gerilim hattına çarpıp alev aldı

Bursa pilot Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam'ın (22) hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, irtifa kaybeden tek motorlu uçak, doğalgaz çevrim santralindeki 380 bin volt elektrik taşıyan yüksek gerilim hattına çarpıp havada alev alarak düşüyor.

Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü.



Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçaktaki Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.



19 DAKİKA HAVADA KALDI



Uçuş kayıtlarına göre, saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrederek 72 kilometre yol kat ettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği belirlendi.