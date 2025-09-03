388 kişi dolandırıcıların tuzağına düştü: 29 ilde dolandırıcılık operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda 29 ilde dolandırıcılık şebekelerinin tuzağına 388 kişinin düştüğünü duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını ve 64’ünün tutuklandığını açıkladı.
Dolandırıcılara yönelik operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son bir ayda dolandırıcılık şebekelerine yönelik Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ilde operasyonlar düzenlendi.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
388 KİŞİ DOLANDIRILDI
388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 64’ü tutuklanırken 9’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
28 MİLYON TL DOLANDIRICILIK
Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken zanlıların banka hesaplarında 28 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
"388 Vatandaşımızı Dolandıran Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarımızda 64 TUTUKLAMA”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 3, 2025
29 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik devam eden operasyonlarımızda; 388 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi… pic.twitter.com/6JodyxGLdn
