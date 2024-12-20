39 günlük bütçe maratonu sona eriyor

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerin sona eriyor. Meclis, son gününde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.



Kurtulmuş, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, bütçe hakkının parlamentolar için önemli bir hak olduğunu ve TBMM'de de büyük bir titizlikle ve olgunlukla bütçe hakkının kullanıldığını söyledi.

Bütçe görüşmelerinin 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 yılı bütçesini sunmasıyla başladığını anımsatan Kurtulmuş, bu süreçte çok yoğun bir mesainin harcandığını belirtti.