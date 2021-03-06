39 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Pazar günü sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde devam ediyor.



Çok yüksek riskli ve yüksek riskli 39 ilde 6 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 8 Mart Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.



ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER



Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 il)



YÜKSEK RİSKLİ İLLER



İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak. (22 il)