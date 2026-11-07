39 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 121 tutuklama

İstanbul merkezli 39 ilde, Telegram üzerinden yapay zeka destekli 'Avcı' adlı programı kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynattığı belirlenen 194 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 169 şüpheliden 121'i tutuklanırken, 45'i adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi ve bu suçlarla mücadelenin etkinliğinin artırılması amacıyla yürütülen soruşturmada, Telegram üzerinden yapay zeka destekli 'Avcı' adlı program aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttüğü belirlenen çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi.

MASAK raporu ile şüphelilerin finansal hareketlerine ilişkin yapılan incelemelerde, yüksek tutarda para trafiği olduğu belirlendi.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ, 194 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gözaltına alınan 169 şüpheli 121'i tutuklanırken, 45 şüpheli adli kontrolle, 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.