3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 39. yıl dönümü.

Bayar'ın anma törenine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Celal Bayar'ın torunu katıldı.



Anıta çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Celal Bayar'ın öz geçmişi okundu.

Dua ve ailesinin taziyeleri kabul etmesiyle tören sona erdi.

ÇOK PARTİLİ SİYASİ YAŞAMIN İLK CUMHURBAŞKANI

Çok partili siyasi yaşamın başlaması üzerine 1946 yılının Ocak ayında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ile Demokrat Parti'yi (DP) kuran Bayar, parti başkanlığına getirildi.



Mayıs 1950'de halkın büyük desteğiyle iş başına gelen DP, 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirdi ve serbest seçimle iktidarı kazanan ilk siyasi parti oldu.



Seçimlerde DP yüzde 55 oy alarak 416 milletvekili ile Meclis'e girdi. Aynı seçimde CHP 69 sandalye kazanarak hüsrana uğradı.



İlk DP iktidarında Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Refik Koraltan TBMM Başkanı oldu. Birinci Adnan Menderes hükümeti 22 Mayıs 1950 tarihinde göreve başladı.



Bayar, 22 Mayıs 1950'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Türkiye’nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi.