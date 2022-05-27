3'üncü kattan atlayan liseli Melike hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde liseli Melike G., etüt merkezinin 3'üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Caddede durumu fark edenler genç kızı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melike G., hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 27.05.2022 - 18:44

3'üncü kattan atlayan liseli Melike hayatını kaybetti

'da binanın 3'üncü katından atlayan 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi görenler o tarafa yöneldi.

Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.

Asfalt zemine düşen Melike G.'yi , çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi.

Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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