3’üncü kattan düşen doktorun acı ölümü

Adana'nın Kozan ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Doktor Ahmet Turan Uyar, oturduğu apartmanın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

3’üncü kattan düşen doktorun acı ölümü

Tufanpaşa Mahallesi Ladin sokak üzerinde babasıyla birlikte oturduğu öğrenilen Dr. Ahmet Turan Uyar, evinin balkonunda oturduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 3’üncü kattan beton zemine düştü.

Metrelerce yükseklikten düşerek yerde hareketsiz şekilde kalan Dr. Uyar’ı gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. 

3’üncü kattan düşen doktorun acı ölümü - 1

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dr. Uyar’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Uyar’ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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