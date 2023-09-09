3'üncü kattan düşen liseli Tuna hayatını kaybetti

Olay, perşembe günü merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi.

Nevin ve Mustafa Olcar çiftinin tek erek çocuğu Tuna Olcar, 3'üncü kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olcar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel bir okulda lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Olcar, memleketi Samsun'da bugün toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Olcar'ın düşüş sebebini araştırıyor.