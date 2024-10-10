4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi
Kocaeli'de durdurulan 2 araçta yaklaşık 4 milyon 150 bin lira değerinde sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-8 Ekim tarihlerinde Gebze ve Derince ilçelerinde 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 150 bin lira olan 2 bin 500 parfüm ile 300 elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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