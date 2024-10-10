4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan 2 araçta yaklaşık 4 milyon 150 bin lira değerinde sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-8 Ekim tarihlerinde Gebze ve Derince ilçelerinde 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 150 bin lira olan 2 bin 500 parfüm ile 300 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında gergin anlar!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...