4,1 milyon liralık sahte parfüm ve elektronik sigara ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7-8 Ekim tarihlerinde Gebze ve Derince ilçelerinde 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 150 bin lira olan 2 bin 500 parfüm ile 300 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.