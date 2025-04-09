4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür’den uyarı: Yeri önemli!

Bugün saat 06.09'da merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre bir hasara neden olmadı.



Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane’de meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay hattının Erzincan segmentine bağlı fay üzerinde olduğunu belirtti.



Görür, "Kısa bir fayın üzerinde. Eskiyol’da, 4,1 büyüklüğünde sığ bir deprem oldu. Yeri önemli." uyarısında bulundu.

