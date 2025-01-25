4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi

İstanbul'da 4 milyon 520 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal edildiği değerlendirilen Bayrampaşa'daki adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda 1 milyon 790 bin satışa hazır, 1 milyon 200 bin basılmış, 1 milyon 530 bin basıma hazır sentetik ecza hap, 320 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin boş kapsül, sentetik ecza üretiminde kullanılan 5 makine ile 20 bin 550 lira ve 300 dolar bulundu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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