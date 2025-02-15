4,5 yaşındaki çocuk 5 sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar oluşan küçük çocuk Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

4,5 yaşındaki çocuk 5 sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralandı

Asfalt Mahallesi'nde kuzeniyle evinin önünde oynayan 4,5 yaşındaki Osman Can Yasılak'a, 5 sahipsiz  saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasılak, ailesi tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından 'teki özel bir hastaneye sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

Anne Dilara Yasılak, gazetecilere, öğle saatlerinde çocuğunun kuzeniyle sokağa oynamaya çıktığını söyledi.

Bir süre sonra dışarı çıktığını belirten Yasılak, "Dışarı çıktığımda çocuğum köpeklerin elinde kalmıştı. Çocuğum, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğumu geç de olsa köpeklerin ellerinden aldım ve kendi imkanlarımızla ilçedeki hastaneye götürdük. Sonra Gaziantep'e sevk edildi. Şu an durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Bekleyeceğiz." diye konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Semih Çelik de, "Çocuğumuzun şuuru açık. Ancak kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar mevcut. Hastamızı yoğun bakım ünitesinde takip altına aldık. Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra yaralarını tedavi edeceğiz." dedi.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da uçaklar havada tur attı! Sabiha Gökçen'deki hava trafiği telsiz konuşmasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...