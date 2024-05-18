4 aracın karıştığı zincirleme kazada traktör ikiye bölündü

Denizli’nin Buldan ilçesinde 3 araçla birlikte zincirleme kazaya karışan traktör ortadan ikiye bölündü.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada traktör ikiye bölündü

Kaza, -Manisa karayolu Yenicekent kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Manisa’dan Denizli yönüne seyir halinde olan otomobil, Buldan’a bağlı Yenicekent Mahallesine geldiğinde, tali yoldan karayoluna çıkmaya çalışan traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle traktör ortadan ikiye bölünürken, diğer otomobilde de büyük maddi hasar oluştu.

Kaza yapan otomobil ve traktöre çarpan iki aracın daha karıştığı zincirleme nedeniyle karayolu bir anda karıştı.

Hafif şekilde yaralanan traktör ve otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi.

Kazaya müdahale eden ekipler, bölgede yeni bir kazanın meydana gelmemesi için gerekli önlemleri aldı.

Araçların bölgeden uzaklaştırılması ve yolun temizlenmesinin ardından karayolundaki ulaşım yeniden normale döndü.

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