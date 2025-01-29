4 aracın karıştığı zincirleme kazası: 2 yaralı

Edirne'de kırmızı ışıkta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazası: 2 yaralı

Atatürk Bulvarı’nda bir AVM önünde ilerleyen A.C., yönetimindeki otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Ö.G. kontrolündeki taksiye çarptı.

Taksi de savrulup önünde bekleyen iki otomobile çarptı.

Kazada, taksi şoförü Ö.G. ve yolcusu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

4 aracın karıştığı zincirleme kazası: 2 yaralı - 1

Taksiye çarpan otomobilin sürücüsü A.C.'nin, 1.49 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ağabeyini odunla döverek öldürdü!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...