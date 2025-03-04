4 araçlık zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı TIR, Turgutlu-İzmir kara yolunun Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Ali K. idaresindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otobüs, önündeki tanker ve otomobile çarptı.



İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada tır sürücüsü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali K, yedek şoför Hazım M, yolcular Abdullah D, Zeliha D, Hatice A, Kaan Buğra T. ve Ayşegül A. yaralandı.



Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan tır sürücüsü Mustafa Bağcı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.