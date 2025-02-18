4 araçlık zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı şeritte duran otomobili fark etmeyip çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 2 otomobil de aynı kazaya karışıp çarpıştı. Hurdaya döndüğü belirtilen araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan güçlükle çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

