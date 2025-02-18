4 araçlık zincirleme trafik kazası araç kamerasına yansıdı
Şanlıurfa'da 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, aynı istikamette ilerleyen kamyonun araç kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı şeritte duran otomobili fark etmeyip çarptı.
Bu sırada arkadan gelen 2 otomobil de aynı kazaya karışıp çarpıştı. Hurdaya döndüğü belirtilen araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlardan güçlükle çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Görüntülerde; yolun sağında ilerleyen kamyonun solundan hızla geçen otomobilin, sol şeritte bekleyen araca çarptığı görülüyor.
Çarpmanın ardından arkadan gelen iki otomobilin de kazaya karıştığı ve savruldukları görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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