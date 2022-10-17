4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü 2 ağır yaralı

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra şarampole uçtu. Meydana gelen feci kazada 2 genç olay yerinde hayatını kaybederken 2 genç ise ağır yaralandı.

4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü 2 ağır yaralı

Gece saatlerinde -Araban karayolu Yavuzeli Karadağ mevkiinde meydana gelen olayda, 4 arkadaşın bulunduğu otomobil kontrolden çıktı. Yunus Emre Yıldırım (23) idaresindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

4 ARKADAŞTAN 2'Sİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç sürücüsü Yunus Emre Yıldırım ile araçta bulunan Berkay Koçer'in (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 2 gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

4 arkadaşın bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 ölü 2 ağır yaralı - 1 Berkay Koçer (22) ve Yunus Emre Yıldırım (23) kazada hayatını kaybetti. 

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Feci kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer'in cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Gaziantep'in Araban ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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