4 ay sonra sonra düğün için evden çıktı, virüs kaptı

Eşinin kronik rahatsızlığı bulunan Yavuz Yazıcı, hem onu hem kendisini corona virüsten korumak için salgının ülkede görüldüğü ilk günden itibaren yaklaşık 4 ay boyunca evinde izole oldu. Yazıcı, 11 Temmuz'da 1 saatliğine yeğeninin düğününe katıldı. Hediyesini takmasının ardından salondan ayrılan Yazıcı'da, düğünden bir süre corona virüs tespit edildi. Virüs semptomlarının görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yazıcı, hastanede ve evde yaklaşık 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu.



"GELİN, DAMAT VE 100 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI"



İyileşen Yavuz Yazıcı, eşinin birtakım kronik hastalıkları olduğunu, onu düşündüğü için pandeminin başından itibaren eşi ile birlikte hiç dışarı çıkmadıklarını söyledi.

Yazıcı, "Bu süreçte alışverişi bile arkadaşlarım yapıyordu. Ama 'yeğenimin düğününe katılmazsam ayıp olur' düşüncesiyle düğüne gittim. Sadece 1 saat kaldık, corona virüse yakalandık. Çok şükür, erken fark ettim ve yine kendimi karantina altına alarak eşime bulaştırmadım. Öğrendiğim anda çok üzüldüm 'eşime bulaşır' diye. 100 günü aşkın süre evde kaldım ama emeğim çöp oldu. Düğünde sadece oturdum, halay bile çekmedim. Sadece hediyemi takmak için kalktım daha sonra da ayrıldım. Ara ara maskemi çıkardığımı hatırlıyorum. Düğünde benimle birlikte gelin, damat ve 100 kişinin testi pozitif çıktı. Lütfen insanlar düğünlere katılmasın, cenazelere gitmesin. Düğünde hastalığa yakalanan ve hala yoğun bakımda tedavi gören akrabalarımız var" diye konuştu.