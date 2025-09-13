4 ayrı suçtan hüküm giyen kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

4 ayrı suçtan hüküm giyen kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yunus Timleri denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler Onikişubat ilçesi Marif Mahallesi’nde denetim sırasında hakkında 4 ayrı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S isimli hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...