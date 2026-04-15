4 belediye daha AK Parti'ye geçiyor

AK Parti 'ye katılımlar sürüyor.

TGRT'de yer alan habere göre, bugün yapılacak AK Parti grup toplantısında ikisi CHP 'li, biri Yeniden Refah Partili biri de Saadet Partili olmak üzere 4 yeni belediye başkanı katılacağı öne sürüldü.

Başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.

AK PARTİ'YE KATILACAK BELEDİYE BAŞKANLARI

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP) Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)

Tokat Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)

Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

KUMBUL İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Antalya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kumbul'un partisinden istifa ettiği duyurulmuştu.

İHRAÇ EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Yeniden Refah Partisi de sosyal medya hesabından Ali Pelit'in partilerinin disiplin kurallarına aykırı eylemleri nedeniyle İl Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda 30 Haziran 2025 tarihinde ihraç edildiğini açıkladı.

Açıklamada "Son günlerde bazı basın organlarında yer alan ve adı geçen şahsın “Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı” olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili şahsın partimizle herhangi bir ilişkisi kalmamıştır." denildi.

AK Parti'ye 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana toplam 66 belediye başkanı katıldı.