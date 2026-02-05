4 bin 100 liralık senedi 44 bin 100 TL yaptı, hapis cezası aldı

Davada alınan 2022 tarihli bilirkişi raporunda, Özbağ'ın Heybullah Demir'den aldığı 4 bin 100 TL'lik senedi icraya vermeden önce başına 4 rakamını eklediği ve alacağı meblayı 40 bin TL arttırdığı yapılan kriminal incelemelerde tespit edildi. 40 bin TL'lik haksız kazancı elde etmek için senette oynama yapan Özbağ'ı yargılayan Bursa 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi; resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçlarının işlendiğine karar verdi.

MAHKEME GEÇMİŞ CEZASINA ATIFTA BULUNDU

Özbağ resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılırken, sanığın pişmanlık belirtisi olmadığı gerekçesiyle de herhangi bir indirim de yapılmadı. Mahkeme, verdiği kararda Özbağ'ın geçmişte “Vergi Usül Kanunu'na muhalefet” suçundan 30 ay hapis cezası almış olmasına da atıfta bulundu.

KARAR VERİLDİ

Kmau kurumlarının kullanılarak dolandırıcılık suçlamasında da 3 yıl 6 ay hapis ve 2 bin gün adli para cezasına çarptırılan Özbağ'ın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için 4'te 1 oranında indirim uygulandı. Yapılan indirimle birlikte Özbağ, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Dosya, istinaf incelemesinin ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, yerel mahkeme kararını onayarak sanık hakkında verilen toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını kesinleştirdi.