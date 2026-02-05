4 bin 100 liralık senedi 44 bin 100 TL yaptı, hapis cezası aldı
05.02.2026 14:26
Bursa'da daha önce naylon faturadan hüküm giyen sahte şeyh olarak bilinen Mustafa Özbağ bu seferde resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Alınan bilgilere göre, Mustafa Özbağ 2020'de bir müridin rüyasını anlatarak kendisinin "ilah" olduğunu iddia etmişti. Özbağ 2023'te ise maaşlarını düşürerek emeklilere ders verilmesi gerektiğini savunurken, “Sünnet geçinemiyorum deyince 5'ten 3' indir diyor” ifadeleriyle de gündeme gelmişti. Mustafa Özbağ, 2017'de kendisdine ait bir dükkanı aylık 4 bin 100 TL'ye kiraya verirken kiracısından 12 ayrı senet aldı. Her ayın başında kiracısının kirayı ödemesiyle aydan aya bir senet veren Mustafa Özbağ, son senedi icraya verdi. İcraya verilen senette ise 4 bin 100 TL değil, 44 bin 100 TL'likti. Kiracı Heybullah Demir durum üzerine icraya itirazda bulunarak Özbağ'a dava açtı. Yıllarca süren davanın kararı ise çıktı.
Davada alınan 2022 tarihli bilirkişi raporunda, Özbağ'ın Heybullah Demir'den aldığı 4 bin 100 TL'lik senedi icraya vermeden önce başına 4 rakamını eklediği ve alacağı meblayı 40 bin TL arttırdığı yapılan kriminal incelemelerde tespit edildi. 40 bin TL'lik haksız kazancı elde etmek için senette oynama yapan Özbağ'ı yargılayan Bursa 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi; resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçlarının işlendiğine karar verdi.
MAHKEME GEÇMİŞ CEZASINA ATIFTA BULUNDU
Özbağ resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılırken, sanığın pişmanlık belirtisi olmadığı gerekçesiyle de herhangi bir indirim de yapılmadı. Mahkeme, verdiği kararda Özbağ'ın geçmişte “Vergi Usül Kanunu'na muhalefet” suçundan 30 ay hapis cezası almış olmasına da atıfta bulundu.
KARAR VERİLDİ
Kmau kurumlarının kullanılarak dolandırıcılık suçlamasında da 3 yıl 6 ay hapis ve 2 bin gün adli para cezasına çarptırılan Özbağ'ın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için 4'te 1 oranında indirim uygulandı. Yapılan indirimle birlikte Özbağ, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Dosya, istinaf incelemesinin ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, yerel mahkeme kararını onayarak sanık hakkında verilen toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını kesinleştirdi.