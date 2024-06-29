4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değişti: (HSK atama sonuçları ile görev yerleri değişen hakim ve savcıların isim listeleri paylaşıldı)

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararları, görev yerleri değişen hakim ve savcıların isim listeleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararların yayımlanmasının ardından, hakim ve savcı atama sonuçlarına yönelik araştırmalar başladı. İşte görev yerleri değişen hakim ve savcıların isim listeleri...

4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değişti: (HSK atama sonuçları ile görev yerleri değişen hakim ve savcıların isim listeleri paylaşıldı)

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararları 2024 Resmi Gazete'nin 29 Haziran tarihli sayısında yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan HSK’ya ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti.

4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değişti: (HSK atama sonuçları ile görev yerleri değişen hakim ve savcıların isim listeleri paylaşıldı) - 1

Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCI LİSTESİ

4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değişti: (HSK atama sonuçları ile görev yerleri değişen hakim ve savcıların isim listeleri paylaşıldı) - 2
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değişti: (HSK atama sonuçları ile görev yerleri değişen hakim ve savcıların isim listeleri paylaşıldı) - 3

HSK LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

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