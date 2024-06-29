4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değişti: (HSK atama sonuçları ile görev yerleri değişen hakim ve savcıların isim listeleri paylaşıldı)

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararları 2024 Resmi Gazete'nin 29 Haziran tarihli sayısında yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan HSK’ya ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti.