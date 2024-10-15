4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında iki ayrı olaya müdahale ederken 4 bin litre kaçak akaryakıt, 118 adet kaçak içki bandrolü ve 100 litre kaçak içki ele geçirilirken iki şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Terör Suçlarıyla Mücadele ekipleri de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma şüpheli bulunan bir şüpheliye işlem yapıldı.