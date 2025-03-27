4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor.

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.

3 BİN TL OLARAK YATIRILDI

Emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, Meclis'ten geçmediği için 3 bin lira olarak ödemeler yapıldı. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, fark ödemeleri hesaplara yatırılacak.

15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

