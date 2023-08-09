4 çocuğunu iple birbirlerine bağlayıp işkence yaptı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan Yasir Cakacık isimli kişi, yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi. Cakacık’ın eşi, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti.



Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinin ardından, 4 çocuğunu bir araya getirip, evin ortasında iple bağladı.



Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.



Gönderilen video üzerine Cakacık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

TUTUKLANDI



Gözaltına alınan Yasir Cakacık, “Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

“EŞİMİ GERİ GETİRMEK ÜZERE YAPTIM”



Cakacık, mahkemedeki savunmasında, “Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim.” dedi.



Tutuklanan Cakacık, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.