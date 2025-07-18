4 çocuk annesinin cinayet zanlısı eski sevgili Sakarya’da yakalandı

''KAN KOKUSUNDAN APARTMANA GİREMİYORSUNUZ''



Öte yandan S.S.K. ile aynı binada yaşayan Banu Koçyiğit kan donduran detaylar aktardı. Koçyiğit olayla ilgili olarak, "Bir üst katta oturuyorum. Olay, sabaha karşı oldu. Sabah 05.00'te polisin kapımı çalmasıyla uyandım. Kızlar o gün yoktu, hiç gözükmediler. Bir engelli çocuğu vardı, konuşamıyordu ve hep bağırıyordu. Kan kokusundan apartmana giremiyorsunuz. Evde o konuşamayan çocuk varmış, kadının da boğazını kesmişler" dedi.



''15 DAKİKA ÖNCE ÖLMÜŞ''



Koçyiğit, konuşmasının devamında komşusunun engelli çocuğunun sürekli bağırdığına değinerek şunları söyledi:



"Ben sadece bir ara çarpışma sesi ve çocuğun o bağırtı sesini duydum ama uyumaya devam ettim. Çünkü o çocuk rahatsız olduğu için devamlı bağırıyor. Yan komşum da öyle sanmış ama kim duydu bilmiyorum, polise ihbar etmişler. Kapım çalınmadan 15 dakika önce falan ölmüş."